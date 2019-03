A Corato il Premio Strega Edoardo Albinati

Inizierà sabato 23 marzo alle 19 la decima edizione della rassegna di autori "Libri in scena". La manifestazione verrà inaugurata nello spazio eventi del Sonicart, il B-Side, in corso Mazzini 8, alla presenza al Premio Strega Edoardo Albinati che presenterà in anteprima il nuovo libro "Cuori Fanatici - Amore e Ragione" edito da Rizzoli.

«Considerato l'alto spessore dell'autore e del tema, si invitano la cittadinanza e i giovani delle scuole a iscriversi all'evento» fanno sapere dalla libreria.

La sinossi. Tutti i cuori sono fanatici. Quelli che ci racconta Edoardo Albinati hanno tra i venti e i trent'anni, e sono posseduti da una smania inesauribile: di capire, di essere se stessi eppure diversi, di proteggersi e bruciare. Vogliono poter desiderare senza limiti. Intorno all'amicizia tra Nanni e Nico - il nucleo centrale del romanzo - si ramificano le vicende di una folla di personaggi: studenti pigri, bambine insonni, nonne dispotiche, supplenti dalle trecce bionde, maghi e terroristi, ragazze alla pari e dj. A legarli sono sempre le parole, usate per sedurre e punire: Cuori fanatici è dunque un talk novel, romanzo di parole lanciate addosso e strappate di nascosto, di ragionamenti sofisticati o brutali, di chiacchierate assurde e litigi sussurrati. Dopo la monumentale ricerca de La scuola cattolica, spostandosi verso l'inizio degli anni Ottanta, Albinati inaugura una nuova saga dove la posta in gioco sono le profondità oscure delle vite di ognuno di noi e le superfici scintillanti dei rapporti con cui si intrecciano. È la forza della letteratura a rendere conto dello slancio dei suoi cuori fanatici e a guidarli nel labirinto dove possono perdersi o salvarsi, e che ciascuno guardandosi allo specchio chiama: la mia vita.