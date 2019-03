L'8 marzo diventa "8 maschio". E le donne regalano versi agli uomini (non necessariamente d'amore)

L'8 marzo, alla libreria Secopstore, diventa 8 maschio, una serata dedicata agli uomini.



Partendo dall'idea anticelebrativa di una giornata vissuta fuori dagli stereotipi usuali, saranno le donne, infatti, a regalare versi (non necessariamente d'amore) agli uomini presenti.

Questa sera alle 19 una cordata di poetesse, autrici e lettrici, (Gabriella Basile, Marta Maria Camporeale, Angela Del Leo, Annamaria De Leo, Maria Grazia Giovanna Dell’Aere, Luciana De Palma, Anna Mancini, Luciana Manco, Mariagabriella Mattia, Mariella Sivo, Elisabetta Stragapede, Angela Strippoli, Monica Tommasicchio, Luisa Varesano) unite a quante si vorranno aggiungere, si ritroveranno per un'insolita kermesse, poetica e non solo, proposta dall'Associazione Culturale FOS, per affermare la necessità di abbattere ogni forma di barriera mentale, ogni forma di strumentalizzazione politica, ogni forma di categorizzazione di genere e di sopruso degli uni sugli altri, che siano donne o uomini.

«Una serata - spiegano gli organizzatori - per ribadire che non si può essere né donne né uomini senza essere persone nella reciprocità».