Cercare la felicità attraverso la matematica. Lorella Carimali parla al "Tannoia"

Nell’intento di promuovere il piacere della lettura nelle scuole, il Presidio del libro di Corato - in collaborazione con l’Itet “Tannoia” - ha organizzato un incontro con Lorella Carimali, la "migliore prof. d'Italia", finalista al Global Teacher Prize nel 2018.

Prendendo spunto dal suo romanzo “La radice quadrata della vita”, edito da Rizzoli, Lorella Carimali dialogherà con gli studenti sul ruolo della matematica come chiave per la ricerca della felicità, come strumento per superare stereotipi e preconcetti e superare i problemi.

L'incontro si terrà sabato 9 marzo alle 11 nell’aula magna dell’Itet “Tannoia”.

Bianca, giovane supplente d'italiano, cresciuta a Milano da genitori iraniani, incontra Donatella, prof di matematica vicina alla pensione. E scopre che nel mondo dei numeri c'è la chiave per vivere meglio, pensando fuori dagli schemi e affrontando le difficoltà con più fantasia. Con un linguaggio semplice e accattivante, inserisce in un tessuto narrativo una serie di consigli e insegnamenti validi anche per chi la scuola l'ha finita da un pezzo, ed è convinto di essere negato per equazioni e formule. Perché tutti i problemi hanno una soluzione, basta saperla vedere.

“La matematica è una palestra in cui l’errore non è un fallimento ma una tappa nel viaggio che porta alla soluzione. Certo, puoi sbagliare, ma puoi sempre recuperare”.