“Io Donna”, in mostra le opere di Apollonia Saragaglia

Torna a confrontarsi con il pubblico Apollonia Saragaglia, lo fa con un allestimento dal titolo “Io Donna”. La mostra verrà inaugurata domani, giovedì 20 dicembre, alle 18 nell’Open Space allestito in via Monte Vodice 6 – 8.



«Essere Donna, essere artista, scrittrice e poetessa è sinonimo di un animo poliedrico e complesso, dai tratti profondi e sfaccettati. Di Apollonia Saragaglia si apprezza la sua penna delicata e, al tempo stesso, aulica. I suoi giochi di parole, le sue poesie e il suo romanzo “Un nuovo giorno”, dotati di sentimenti non comuni, hanno conquistato premi e onorificenze di alto livello, nei suoi ormai decennali concorsi internazionali. Quando un’artista come lei, da un animo così profondo, ha tanti strumenti con cui esprimere la sua personalità, non può non servirsi dei colori e dell’arte pittorica per presentarsi. E i pennelli si sostituiscono alla penna, i tratti si fanno parole che scorrono sul foglio bianco e i colori si caricano di significati e sentimenti. Varie le tematiche presenti nei suoi dipinti, dove la Donna assume un ruolo privilegiato, a sinonimo della personalità variegata e variopinta di Apollonia. Donna nella storia, nelle sue culture e epoche diverse, nei suoi ruoli che colgono i viari aspetti del suo essere. La Donna protagonista della personale di Apollonia Saragaglia.

Sono della scorsa settimana gli ultimi riconoscimenti ricevuti a Roma, che ha visto Apollonia protagonista di concorsi internazionali. Vincitrice del primo posto nella categoria arte per il concorso “La Matita di Dio”, per l’opera che raffigura Santa Madre Teresa di Calcutta, con la tecnica mista su cartoncino. Terzo posto per l’opera artistico – pittorica “I Doni di Dio” raffiguranti Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni XIII Papa, Santa Faustina e Santa Madre Teresa di Calcutta. Quest’ultimo dipinto è stato consegnato, insieme ad una copia del suo romanzo, dall’artista stessa nelle mani dell’Ambasciatore di Polonia Janusz Kotanski, presso la Santa Sede, il quale ha omaggiato i presenti in sala di un libro che parla della storia della Polonia. Occasioni importanti per Apollonia che le hanno permesso di varcare i confini, in senso metaforico, dell’Italia con le sue opere, sinonimo della sua personalità».