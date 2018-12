Euterpe su Sky Classica hd: il concorso musicale spalanca gli orizzonti

Lo aveva preannunciato il maestro Francesco De Santis, direttore artistico del Concorso Euterpe che si è svolto a Corato lo scorso ottobre, e domani sarà realtà.

Sky Classica HD (Canale 136 della piattaforma Sky) manderà in onda un servizio di circa dieci minuti sull’ultima edizione del concorso.



La prima messa in onda è prevista per domani, 19 dicembre, alle 21 con replica il 20 dicembre alle 13. Sono previsti in tutto sette passaggi televisivi in diverse giornate e fasce orarie. Le riprese sono state realizzate durante il concorso, per conto di Classica HD, dall’agenzia milanese di Classical Portrait di Lorenzo Taidelli che ha curato le riprese e il montaggio video.