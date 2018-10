“NMRPHS”: l’anamorfosi di corpi in attesa di sguardi Copyright: CoratoLive

L’arte come libera forma di espressione, come massimo livello di sviluppo del lavoro e della conoscenza, che si tratti di musica, pittura o artigianato. È attraverso queste realtà artistiche che si snoda la 20esima edizione del Concorso internazionale di Musica Euterpe, diretta dal maestro Francesco De Santis.



Nella serata di ieri, nel Teatro Comunale, è stata inaugurata la mostra personale di Gregorio Sgarra, a cura di Alexander Larrarte della CoArt Gallery, con il contributo critico di Nicola Zito; un’esposizione che Corato aspettava da tempo, ad opera di uno degli artisti tra i più apprezzati nel panorama cittadino e non solo.

Nmrphs è il frutto della personalissima visione del mondo di Sgarra, che attraverso il ciclo pittorico delle “Anamorfosi” riflette e restituisce una peculiare rappresentazione della realtà del corpo umano con il sapiente utilizzo di chiaroscuri di evidente ispirazione fiamminga.

I maestosi dipinti ad olio sovrastano le sedute del piano meno nobile del teatro, la piccionaia; i corpi giganti si allungano, moltiplicano e deformano per esprimere la loro diversità. Il nudo, oggetto di lungo studio e trasformazioni, è quello del performer Giuseppe Mintrone.

Lo spettatore si ritrova protagonista, dando le spalle al palco; è inglobato nella composizione di tele, penombra e musiche di Bach, utilizzate dall’artista anche durante la realizzazione delle opere.

Le forme, gli stili e le tecniche differenti utilizzate e l’uso sapiente della prospettiva sfociano in un macchinoso artificio che porta lo spettatore a cercare la miglior posizione per osservare le opere adagiate sulle poltrone celate da teli neri.

Lo spazio espositivo è illuminato solo da due grandi fari posizionati centralmente ad evidenziare i dipinti ad olio ed il dispiegarsi dei corpi.

L’anamorfosi ha un’antica e lunga storia artistica, dalle sperimentazioni di Leonardo da Vinci al CinemaScope, alla street art; ma Sgarra ne fa un uso del tutto personale, partendo da una serie di fotografie poi rimodulate al computer.

Domina il nero, colore che racchiude in sé la riflessione, le suggestioni, la sperimentazione. Allo spettatore non resta che scegliere il suo punto di vista.

«Sono molto felice di tornare ad esporre nella mia città dopo tanto tempo - ha sottolineato Gregorio Sgarra - e ringrazio il Maestro De Santis e Alexander per avermi dato l’opportunità di esporre in teatro».

Nmrphs è l’essenza dell’anamorfosi dei corpi; quei corpi in trepidante attesa dello sguardo dello spettatore.

La mostra sarà aperta al pubblico da lunedì 15 al 27 ottobre, tutti i giorni dalle 18.30 alle 19.30.

Mostra di liuteria

Dopo l’inaugurazione di Nmphs, spazio mostra di liuteria del maestro Bruno Di Pilato, biscegliese, che per tanti anni ha lavorato a Cremona, patria dei migliori liutai del mondo ed è ritornato in Puglia. Durante la mostra è possibile visionare gli strumenti ad arco, in particolare violini e violoncelli realizzati dal maestro Che ha anche illustrato i metodi di lavorazione utilizzati.

Il concerto

A concludere la prima giornata della 20esima edizione di Euterpe, il concerto dei pianisti Domenico Balducci e Rosario Mastroserio. Il duo ha eseguito alcune delle musiche più rappresentative di Astor Piazzolla, nell’esibizione dal titolo “Duo per Astor”.

Astor Piazzolla è stato il riformatore del tango argentino e uno strumentista d'avanguardia, tanto da essere considerato il musicista più importante del suo Paese ed in generale del XX secolo. Durante la sua carriera è stato autore di diverse collaborazioni con artisti di vario genere (tra cui i conterranei Amelita Baltar e Lalo Schifrin, il jazzista statunitense Gerry Mulligan e, per quanto riguarda quelle italiane, Tullio De Piscopo, Pino Presti e le cantanti Mina e Milva).

I prossimi appuntamenti con la rassegna musicale sono previsti per domenica 21 (ore 20.30 - ingresso 6 euro) e domenica 28 ottobre (ore 19.30 - ingresso 6 euro), novità di quest'anno, si terranno due concerti con i vincitori delle varie sezioni. La prima serata sarà dedicata a canto, fisarmonica, musica da camera e archi. Quella conclusiva al Concerto di Gala con i vincitori della sezione pianoforte. Abbonamento per i tre concerti 12 euro (info e prenotazioni 3477169348 - 3203128622).