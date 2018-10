Alla scoperta dei ​“tre misteri della morte di Padre Pio”

“I tre misteri della morte di Padre Pio”. È questo il titolo dell’ultimo libro di Stefano Campanella che venerdì prossimo, 19 ottobre, sarà presentato nella Libreria Secopstore alle 19.

Dopo l’introduzione di Raffaella Leone, sarà Franco Tempesta a dialogare con l’autore sui misteri che hanno caratterizzato la morte di Padre Pio.

“Alcune affermazioni del Santo di Pietrelcina, fanno capire che egli aveva chiara consapevolezza del momento della sua morte: ad una sua particolare figlia spirituale fu concesso di assistere alla morte del futuro Santo a distanza, senza essere presente nel luogo dell’evento che, peraltro, era precluso alle donne; l’ispezione del corpo, dopo la morte, rivelò non solo la scomparsa delle stimmate, ma anche la completa e inspiegabile assenza di cicatrici” scrivono dalla Secop.

Il libro descrive il duplice atteggiamento avuto da Padre Pio nei confronti della morte, desiderata per unirsi «con vincoli indissolubili al celeste Sposo» ma al tempo stesso non auspicata per continuare a «prosciogliere i fratelli dai lacci di satana».

Infine nel volume sono riportate le testimonianze, alcune delle quali inedite, di coloro che erano presenti nella cella di Padre Pio nel momento della sua morte, che avvalorano e completano quella di padre Pellegrino Funicelli.