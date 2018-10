Vizi e virtù dei cappelli da donna raccontati dalla Fidapa

La Fidapa Bpw Italy - Sezione di Corato, nell’ambito del tema nazionale del biennio 2017/2019 “La creatività femminile, la cultura dell’innovazione, motori di diverso sviluppo socio-economico”, tra i primi eventi del nuovo anno sociale propone un’iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione della donna nelle arti, intitolata “Un diavolo per cappello. Vizi e virtù del copricapo femminile”.



L’evento, organizzato con la collaborazione dell’Accademia Total Look di Andria, intende valorizzare le competenze e l’estro creativo delle donne, in particolar modo delle giovani, in un’ottica di promozione dell’imprenditoria femminile.

La creatività è influenza ed alimentata dalla cultura e dall’arte ed è connessa all’abilità delle persone di pensare con immaginazione per rompere le convenzioni e il modo comune di pensare, permettendo così lo sviluppo di una nuova visione, una nuova idea o un nuovo prodotto. Per far emergere la creatività, però, non sono necessarie sole le abilità personali e le competenze tecniche, ma anche un contesto sociale che la incoraggi e un’economia che investa su di essa.

La serata, in programma domenica 14 ottobre, presso il Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi”, a partire dalle ore 18.30, consisterà in una sfilata di body painting artistico su corpi femminili e sulla presentazione di particolari accontaciature volte a simulare dei cappelli.

Dopo i saluti della presidente della Fidapa Bpw Italy - Sezione di Corato Maria Francesca Casamassima e del dirigente del Liceo Artistico Savino Gallo, interverranno Vincenzo Adduasio, direttore dell’Accademia Total Look, e Rosa Anna Porta, docente di Disegno e Storia del Costume. Modererà la serata Renata Lagrasta, socia young della Fidapa di Corato.

Presso l’androne del Liceo Artistico sarà possibile, altresì, visionare un’esposizione di cappelli di alta moda a cura delle socie Fidapa Bpw Italy - Sezione di Corato.