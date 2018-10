«Abbiamo voluto far coincidere questa conferenza stampa con l’ultimo giorno della nostra amministrazione per lasciarci con una cosa bella, con una prospettiva di serenità. Volevamo evitare che il commissariamento impedisse alla città di avere la stagione teatrale». Sono state queste le parole con cui il sindaco Massimo Mazzilli si è congedato questa mattina, innanzi ai giornalisti ed ai cittadini intervenuti nella buvette del Comunale.

Per «l’ultima volta nella veste di sindaco» come ha affermato, ha potuto commentare «con orgoglio» il cartellone allestito in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese «di cui il Comune è socio».

Le novità

Dopo aver elencato gli spettacoli in programma, l’assessore alla Cultura Claudia Lerro ha annunciato due sperimentazioni: «vogliamo far partire a Corato due servizi che in altre parti d’Italia vengono realizzate ormai da anni, il “Kinder Garden” e le “guide alla visione”. Il primo è pensato per i bambini: mentre i genitori guardano lo spettacolo, loro potranno trascorrere il tempo con degli operatori specializzati che affronteranno il tema dello spettacolo in una modalità adatta ai più piccoli. In questa maniera, a fine spettacolo, in famiglia si potrà intraprendere un dialogo sulla base di un argomento condiviso. La “guida alla visione” punta invece a creare una “cultura dello spettatore” per approfondire i temi dello spettacolo prima di vederlo. Entrambi i servizi saranno forniti in quattro diverse date: è una sperimentazione, ci permetterà di capire se risponde ad un bisogno effettivo del pubblico».

«Sono convinto che questa stagione sia in grado di attirare anche spettatori non coratini – ha affermato Sante Levante per conto del Teatro Pubblico Pugliese - Propone titoli per tutti i gusti, dalla prosa alla comicità alla riflessione, passando anche per il tema dell’immigrazione. C’è attenzione per la musica e la danza».

Cambia qualcosa rispetto all’orario di inizio degli spettacoli: «la domenica e nei giorni festivi, il sipario si aprirà alle 19: abbiamo recepito dal pubblico l’esigenza di uscire dal teatro prima» ha annunciato il primo cittadino. In ultimo, non per importanza «un problema risolto, quello del riscaldamento. Prima funzionava solo al 30% rispetto alla potenzialità».

Biglietti e abbonamenti

«Non c’è nessuna variazione in termini di costi rispetto allo scorso anno – ha spiegato il sindaco - Dal 29 di ottobre si potranno comprare gli abbonamenti. Prima ci sarà il Festival Euterpe e per questo vogliamo evitare di creare calca al botteghino. Negli anni scorsi in 2 o 4 aperture di biglietteria tutti gli abbonamenti furono venduti: quest’anno ce ne saranno disponibili al massimo 320».

Il cartellone

Ben 16 date, per un totale di 15 titoli. Si inizia con l’ “Arlecchino” di Natalino Balasso il 27 novembre e si finisce con “Festa d'ognissanti” di Mala Lingua il 10 maggio. Nel mezzo ce n’è per tutti i gusti, compreso per gli amanti di De Andrè che potranno deliziarsi con la Pfm il 3 aprile, il più costoso tra gli spettacoli.

27 novembre: Natalino Balasso, “Arlecchino”6 dicembre: Ambra Angiolini, “La guerra dei Roses”14-16 dicembre: Teatro dei Borgia, “Medea per strada” e “Sacco e Vanzetti”29 dicembre: Concerto del tenore Aldo Caputo8 gennaio: Michele Riondino, “Il maestro e Margherita”19 gennaio: NoGravity company, “Comix (Physical Theatre)”29 gennaio: Carlo Cecchi, “Enrico V”13 febbraio: Massimo Lopez-Tullio Solenghi “Show”febbraio: Peppe Vessicchio, “La musica fa crescere i pomodori”1 marzo: Zebra - Silvia Gribaudi Performing Arts, “R.Osa - 10 Esercizi per nuovi virtuosismi (Danza – Performance)”10 marzo: Teatro dell'elfo, “L'importanza di chiamarsi Ernesto”21 marzo: Carlo Buccirosso-Maria Nazionale, “Il pomo della discordia”3 aprile: Pfm, “Pfm canta De Andrè”11 aprile: Paolo Nani, “La lettera”10 maggio: Mala Lingua, “Festa d'ognissanti”.