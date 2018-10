A San Domenico una conferenza sul progettista della navata, Pasquale Malcangi

Continuano le celebrazioni del V Centenario della presenza dei Domenicani a Corato.

Sabato 13 ottobre alle 19.30 nella Chiesa Parrocchiale in via San Domenico 37, si terrà la conferenza sul tema: "Pasquale Malcangi: un cultore dei monumenti medievali pugliesi".

Relatore sarà l'architetto Michele Menduni, studioso dell'Ing. Pasquale Malcangi, progettista della navata laterale della suddetta chiesa alla fine dell'Ottocento.

Per l'occasione avrà luogo anche la presentazione in anteprima e l'inaugurazione della mostra dei reperti lapidei ritrovati durante i lavori in corso in copertura della chiesa.