"Aspetterò che sia giorno", debutta l’esordio letterario di Maria Sforza

«Se è vero come è vero che mai nessuna notte sia "tanto lunga da non permettere al sole di sorgere", il libro "Aspetterò che sia giorno" di Maria Sforza ce lo conferma». A dirlo è la Fos edizioni che ha prodotto il volume.



Oggi, alle 19, l’autrice lo presenterà all’interno della Libreria Secopstore, in via Mercadante 9. Durante la presentazione, ci sarà la partecipazione di Angela Dadamo, coordinatrice di Save the Children per la Bat, l'intervento del professor Savino Calabrese, analista filosofo, mentre le letture saranno affidate a Pia Ferrante e i momenti musicali a Luigi Palumbo.

«Al suo esordio letterario – spiegano dalla Secop - l'autrice sceglie la poesia e ne fa un inno alla speranza. Un inno che canta la gioia, quanto la disperazione, ma si sostanzia direttamente della volontà di resistere e rinascere e si realizza nel potere rigenerante delle parole e della scrittura. Raccontandosi, la parola diventa forza vivificatrice e la scrittura riporta all'infanzia».