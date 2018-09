"Kronos” debutta a palazzo La Monica: «L'utopia della libertà»

Al via l'edizione zero di "Kronos - appunti e sguardi per leggere i tempi", l'esperienza culturale nata dal fermento di un gruppo di giovani della Città di Corato (età media 25-26 anni) e con il supporto e la collaborazione di una rete di associazioni ed enti cittadini di Puglia, Calabria e Sicilia.



Oggi l'anteprima: alle 19.00, nell'Atrio di Palazzo La Monica (di fronte all'ex Liceo Classico), ci sarà il dialogo dal tema "L'utopia della libertà" tra il musicologo Alessandro Zignani e il neurochirurgo Antonio Montinaro.

«In questi tempi così ardui e cupi - scrivono dalla direzione artistica di Kronos - vi auguriamo un buon viaggio all'insegna del Dialogo, tema scelto per questa edizione zero come una provocazione positiva. Vedremo un inusuale confronto tra arti, scienza, filosofia, musica e tecnologia, ricco di contenuti e di sorprese».