"Kronos", dialogo fra arti e tecnologia, scienza e filosofia

"Kronos - appunti e sguardi per leggere i tempi" nasce dal fermento di un gruppo di giovani della Città di Corato (età media 25-26 anni) e con il supporto e la collaborazione di una rete di associazioni ed enti cittadini e del Sud Italia.

Ciò che rende unico "Kronos" è il fatto di essere un evento di dialogo tra arti e tecnologia, scienza e filosofia, mondi spesso anche apparentemente molto diversi ma che possono invece incontrarsi con risultati inaspettati.

Infatti “Il dialogo” sarà il tema posto alla base di questa edizione zero, anche inteso come obiettivo con coloro che parteciperanno alle iniziative dell’evento e che saranno parte attiva di “Kronos” e non semplice pubblico o uditorio. Il tema è pensato come una grande provocazione costruttiva in un tempo che è sempre meno abituato al confronto, all’ascolto, a volte anche al silenzio.

L’evento, presente nel programma della "Estate Coratina 2018", vuole andare anche a scoprire o riscoprire i vari angoli più nascosti della nostra città valorizzandoli nelle forme più disparate.

"Kronos" è organizzato da in collaborazione con: Ass.ne “All’improvviso” – Aidone (EN), Ass.ne “Vivere In”, Ass.ne Pro Loco “Quadratum”, Was in Paris with Phoebe - Cosenza, Teatro delle Molliche, Istituto d’Istruzione Superiore “Oriani-Tandoi”, Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi”. Partner Istituzionali: Regione Puglia - Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia; Città Metropolitana di Bari; Comune di Corato – Ass.ti Politiche Giovanili e Cultura.

Il programma

Anteprima // Giovedì 27 Settembre

Ore 19.00 / Atrio Palazzo La Monica “L’utopia della libertà” - Musica e Neuroscienze

Musicologo Prof. Alessandro Zignani + Neurochirurgo Dott. Antonio Montinaro

Venerdì 28 Settembre

Ore 11.00 / Liceo Classico “Oriani” "L'essere umano al centro"

Happening a cura dell’Associazione “All’Improvviso” e Teatro Delle Molliche

Ore 17.00 / Chiostro Biblioteca Comunale - “Il primato del dialogo: fenomenologia di un discorso in crisi”

Prof.ssa Palma Camastra - Patrologa e Docente Universitario di lettere classiche + Prof. Ferruccio De Natale - Docente Universitario di Ermeneutica Filosofica presso la facoltà di Filosofia a Bari

Ore 18.30 / Liceo Classico “Oriani”: “Listen. Le musiche tra noi” - Performance teatrale e musicale a cura di Domenico Di Leo

Ore 20.30 / Larghetto Santa Maria Greca - m(Ein) Schubert (performance teatrale e musicale) - Ass.ne “All’Improvviso”

Sabato 29 Settembre

Ore 11.00 / Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi” - Tra estetica ed algoritmo - per la città del futuro

Prof. Giuseppe Fallacara - Designer e Docente Politecnico di Bari – Architettura + Dott. Alessandro Tartaglia – Designer e Programmatore, co-fondatore Scuola Open Source

Ore 18.00 / Sala Verde Palazzo di Città - Dal Buio alla luce - Pastorale “Lisztiana” - conferenza - concerto a cura del M° Francesco Zappalà

Ore 20.30 / Salone della Trifora - Chiesa “Maria S.S. Incoronata” - Gusto e Biotecnologie - Le nuove frontiere del gusto Dibattito + degustazione sperimentale

in collaborazione con PriMA by Forza Vitale e Pasticceria Nicola Giotti e indirizzo Alberghiero Istituto “Tandoi”

Ore 23.30 / Chiostra Frascolla (balconata) – Piccola Commedia Umana – Musica e Poesia dei “Babele”

Domenica 30 Settembre

Ore 11.00 / RistoBar “After” - Orizzonti in uno scenario globalizzato

Colazione con Felice Addario - Sociologo + Giacomo Pisani - Sociologo e Filosofo del Diritto - Schema ping pong con clessidra e lavagna per parole chiave (consumazione obbligatoria)

Ore 17.00 / Piazza Arco Abbazia - Comunicazione e Velocità - Nell’era del digitale c’è ancora spazio per l’Umano?

Carmine Benincasa - Videoreporter freelance collaboratore Fanpage + Cenzio Di Zanni – giornalista de “La Repubblica”

Ore 20.30 / Chiostro Palazzo di Città - “Illo, ho, ho, my lord” acoustic version - in collaborazione con il Teatro delle Molliche e CPA - rappresentazione teatrale in acustico.