Con i “Dialoghi di Trani” Dirk Kurbjuweit e Marco Ansaldo affrontano «sfide e paure»

Domani le attività dei “Dialoghi di Trani” faranno tappa a Corato. La 17esima edizione della rassegna culturale organizzata dall’associazione “La Maria del porto”, porterà in città Dirk Kurbjuweit, vicedirettore di Der Spiegel e Marco Ansaldo, giornalista ed inviato speciale per la politica estera di Repubblica.



“La Germania e l’Europa tra sfide e paure”: questo il tema da affrontare, a partire dalle 19.30, all’interno del chiostro del Palazzo di Città.

«In una fase politica segnata da populismi, movimenti migratori e crisi rilevanti che provocano paure e disorientamenti, in che modo la Germania e l’Europa possono affrontare le nuove sfide verso politiche comuni e maggiori integrazioni economiche e sociali?» si chiedono gli organizzatori della rassegna.

Marco Ansaldo. Docente di Giornalismo Estero all’Università Luiss di Roma (dal 1989); Consulente per la rivista di geopolitica Limes; Collaboratore per RAI Radio3 su Turchia e Vaticano; Collaboratore della rivista Lo straniero diretta da Goffredo Fofi; Fondatore del Forum di dialogo Italia-Turchia (con Yasemin Taskin, 2004); Inviato speciale di “Repubblica”in Corea del Nord, Cambogia, Birmania, Yemen, Emirati Arabi, Turchia, Cipro, Iraq, Iran, Siria, Libano, Israele, Palestina, Ruanda, Etiopia, Eritrea, ex Jugoslavia, Europa, Nord America, Cuba (2003-2010); Corrispondente diplomatico (1997-2003); Inviato negli uffici di corrispondenza a New York, Mosca, Gerusalemme, Berlino (1990-2002); Redattore di politica estera (1987-1990); Addetto stampa V Corpo d’armata Esercito italiano (1982-1983); Collaboratore di Stampa e Corriere Mercantile (1981-1986); Corrispondente di Repubblica a Istanbul per Turchia e Medio Oriente.

Dirk Kurbjuweit. È vicedirettore di «Der Spiegel» e scrittore, vincitore di premi prestigiosi come l’Egon Erwin Kisch Preis e il Roman Herzog Preis. Oltre che di L’ombra della paura, è autore di altri sei romanzi e di due saggi sulla politica di Angela Merkel. Vive tra Berlino e Amburgo. Presso Bollati Boringhieri ha pubblicato L’ombra della paura (2018).

