Fino a qualche settimana fa c’era Penelope, adesso c’è una bella bimba. La giovane donna di piazza dei Bambini, “violentata” da due ragazze in un pomeriggio di primavera, non c’è più. Ha tirato fuori la sua ingenuità, la capacità di guardare il mondo con lo stupore dei più piccoli. O, almeno, così sembra.

A darle nuova vita - con un “atto di cura” - è sempre Kris Rizek, tornato in città grazie al Festival “Verso sud” organizzato dall’associazione “Lavorare stanca”. Lo stesso artista negli scorsi anni ha ritratto “Carmela” in piazza Abbazia, ma anche la “La pietà” e “Pace Pio” nel centro storico. Anche palazzo San Domenico, l’edificio decorato con lo stile delle grandi città di cui CoratoLive.it ha parlato circa un anno fa, porta la sua firma.

Il ritratto di Penelope era ispirato all'attrice statunitense Kirsten Caroline Dunst e rappresentava l'attesa: del suo volto è rimasta solo la malinconia. La bimba che ha preso il suo posto al polso sinistro tiene legato un palloncino a forma di punto interrogativo, rosso come il suo cappello. È l’unico elemento che le permette di “andare verso l’esterno, oltre la piccola finestrella quadrata. Il suo sfondo è pieno di domande. Osserva, scruta, riflette. Raccoglie i dubbi e le idee come le braccia fanno con le sue gambe, in una sorta di abbraccio che si chiude su se stesso. Le scale non ci sono più, lo sfondo è solo nero, con gli interrogativi che fanno luce e danno colore. Non sorride, sembra aver paura di varcare il confine. A farlo per lei c’è il suo palloncino rosso, oltre la finestra.