Il Cicres premia gli studenti vincitori del concorso letterario "Biblos - per Rosaria Di Gennaro"

Martedì 31 maggio, l’Associazione C.I.C.R.E.S. di Corato ha concluso la programmazione degli eventi promossa dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato alle Politiche culturali: “Il. Maggio dei Libri in città: leggere per comprendere il passato, il presente, il futuro".

Presso l’Auditorium della Scuola Primaria “C. Battisti” si è svolta la cerimonia per l’assegnazione dei premi in buoni libro agli alunni che si sono qualificati al concorso letterario - promosso e organizzato dal Cicres: “Biblos– Per Rosaria Di Gennaro”.

Il concorso ha coinvolto le classi e gli alunni di quarta e di quinta delle scuole primarie di Corato, che hanno risposto numerosi con entusiasmo e impegno.

Il C.I.C.R.E.S., da sempre impegnato nelle tematiche dell’educazione allo sviluppo, alla legalità, ai diritti umani e alla cittadinanza attiva, riprende il progetto Biblos che ha come finalità la promozione della lettura nei bambini e nei ragazzi.

Tutto ciò nella profonda convinzione che la scuola ha, in questo campo, una grande responsabilità e non va lasciata sola ad affrontare importanti sfide, ma sostenuta ed incentivata nella creazione di “benefiche” (e ormai indispensabili!) reti territoriali.

Il libro ora è un perdente rispetto alla Tv, alla Play-station, all’utilizzo dei social, … se si aggiunge poi il costo (non sempre popolare) e la fatica del leggere, il risultato è lo scarto senza appello della lettura e l’adesione piena (a volte inconsapevole) alla superficialità, al bombardamento di immagini e suoni che annebbiano, senza essere stimolo per formulare agganci, per far riflettere, rallentando così lo sviluppo del pensiero creativo. In questo contesto di profonde riflessioni e nella comune e sentita volontà di voler operare nel ricordo dell’opera pedagogico- didattica dell’ins. Rosaria Di Gennaro prematuramente scomparsa. Docente e pedagogista che, anni fa, è stata ideatrice e promotrice (insieme all’ins. Rosaria Sciscioli), del progetto in oggetto che ha interpretato i valori di coerenza, lealtà, sincerità, dedizione al lavoro da lei sapientemente declinati nella quotidianità scolastica, così come anche nella vita.

Il tema di quest’anno sottoposto all’attenzione dei ragazzi è stato:

“Lealtà, sincerità, condivisione…sono alla base di un’amicizia solida e duratura. Racconta una storia di amicizia, reale o fantastica: tra persone, tra animali o tra animali e persone in cui possano emergere tali aspetti”.

L’Associazione Cicres ringrazia I Dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli alunni, la famiglia Marcone-Di Gennaro e gli sponsor che hanno consentito con la loro partecipazione di poter far rivivere un progetto meritevole di essere riproposto annualmente, auspicando un coinvolgimento sempre maggiore delle classi e degli alunni.