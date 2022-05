Gli appuntamenti di fine anno accademico della UTE "Edith Stein"

L'Università della Terza Età Edith Stein dà il via agli appuntamenti di fine Anno Accademico 2021/2022 aprendo alla città un calendario di momenti culturali da condividere e che mostrano i risultati di corsi e laboratori sviluppati in questo anno particolare, dove non è mancato comunque l'affetto dei corsisti e l'attenzione dei docenti volontari.

I primi due appuntamenti dunque riguarderanno il mondo dell'arte e della natura, sia come sguardi e peculiarità, sia come base di partenza per disegni, dipinti e opere artigianali.

Primo appuntamento il prossimo 31 maggio alle ore 19.00 con Sguardi d'autore, un excursui sugli sguardi nell'arte guidato dal professor Vincenzo Di Mitri; seguirà, il 7 Giugno alle ore 19.00 con "Gli alberi secolari", incontro guidato dalla Prof.ssa Pinuzza Malcangi e la mostra artigianale dei lavori realizzati nel corso guidato da Nica Adduci.

Le iniziative saranno ospitate dalla sede dell'UTE in via Giappone.