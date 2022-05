Gigi Mintrone torna a Corato: lunedì la presentazione del suo libro

Continua il tour di presentazioni per il libro di esordio letterario di Gigi Mintrone, "Mamma colorami il cuore” (SECOP edizioni), di cui CoratoLive.it ha parlato diffusamente in una recente intervista all'autore.

Lunedì 30 maggio nuova presentazione nell’ambito delle iniziative del Maggio dei Libri a Corato.

La presentazione, organizzata dall'Associazione Culturale FOS, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Corato, la Fondazione Vincenzo Casillo e il Centro del Libro e la Lettura, si terrà presso il Chiostro del Palazzo di Città con inizio alle ore 18:30, e vedrà la presenza dello stesso formidabile autore, del Sindaco, dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, del giornalista Giuseppe Di Bisceglie, della professoressa Grazia Olivieri e del professore/giornalista Claudio Rocco, con la moderazione di Raffaella Leone, in rappresentanza della SECOP edizioni.

Nato da poco più di un mese in casa SECOP, nella collana "oltre il cofine", e già presentato al Salone Internazionale del libro di Torino ricevendo un buon riscontro dalla stampa locale e nazionale, "Mamma colorami il cuore" è una biografia vera, a tratti cruda, audace.

Il racconto è un vortice di emozioni, sempre in contrasto tra loro.

È un viaggio introspettivo tra l'essere, il voler essere e il poter e dover essere con la forza dell'autoderterminazione.

È il resoconto di una vita in bilico, tra equilibrio e smarrimento, dal sapore amaro della denuncia sociale, e al contempo dolce come un "bricco fumante di latte caldo".

Il suo giovane autore, senza peli sulla lingua, con la verve di uno scrittore scafato, narra la sua storia di giovane uomo alle prese con una patologia fortemente invalidante: la tetraparesi spastica.

Lo fa in una speciale danza dei sogni e delle aspirazioni, dei desideri e della voglia matta e disperata di vivere, nonostante le difficoltà, "oltre il confine" angusto di una determinata condizione fisica, che non è mai, per fortuna, una condizione del cuore, il quale combatte, invece, strenuamente e resiste per continuare a ritagliarsi un posto tutto suo, privilegiato, esclusivo e, soprattutto, colorato nel mondo.