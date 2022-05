Con il patrocinio di Menotti Art Festival Spoleto, Meeting Art e Accademia Auge, sabato 21 maggio Franco Leone è stato insignito del prestigioso premio internazionale "Speciale biennale di Venezia" per la promozione della cultura e delle arti in Italia e all’estero. La cerimonia si è svolta nell'Hotel Ausonia Hungaria al Lido della città lagunare, uno dei prestigiosi set della Biennale e del Cinema. Per l'occasione lo scrittore e poeta pugliese ha presentato alcune opere di pittori veneziani del Cinquecento, in particolare la Presentazione al tempio di Vittore Carpaccio, la Tempesta di Giorgione e l’Assunta di Tiziano nella ritmica cadenzata degli endecasillabi piani da lui stesso composti.

La kermesse si inserisce nel contesto della Biennale 2022 con eventi scaglionati per tipologia di arte a partire dal 23 aprile al 17 novembre prossimo. Organizzatore dell’evento è stato il prof. Luca Filipponi presidente dello Spoleto Art Festival. La giuria era composta dallo stesso Filipponi, dal prof. Giuseppe Catapano, rettore dell’Accademia degli Studi Universitari Giuridici Europei, dal prof. Angelo Sagnelli, direttore artistico letterario e candidato al Premio Nobel per la Letteratura e dalla dr. Paola Biadetti, direttore artistico.

«È un premio che mi onora in concomitanza con la pubblicazione del mio ultimo libro dedicato a “Città e borghi della Puglia centrale, tra arte, poesia e natura”» ha detto Leone. «Ho sentito l’orgoglio di essere lì a rappresentare la mia regione e in un attimo con la mente l’ho ripercorsa tutta dal Gargano a Leuca. Voglio dedicare questo premio al Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari, in particolare ai docenti che negli anni universitari mi hanno guidato nella mia tesi sperimentale sul “Riconoscimento automatico delle forme”, prof. Giovanni Dimauro e prof. Giuseppe Pirlo. In virtù degli studi fatti su questo lavoro accademico, ho potuto sviluppare delle procedure informatiche che mi hanno consentito di avanzare alcune tesi sull’identificazione degli spartiti dipinti in due quadri di Caravaggio. Una dedica particolare va anche ad alcune delle associazioni culturali che mi sostengono: Pro loco Quadratum e Cataldo Leone di Corato e l’Ebanista di Trani.»

Insieme a lui sono stati premiati anche la manager e curatrice artistica di mostre nazionali ed internazionali Stefania Montori, la giornalista e scrittrice Marta Krevsun, l’attore e regista teatrale Stefano De Majo, la stilista Titti Petrucci, la soprano Tania Di Giorgio, lo storico dell’arte Enzo Dall’Ara, la scrittrice Lorenza Altamore, il giudice Angelo Turco.