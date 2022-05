Hub.bazia, la scrittrice Giusi Quarenghi ospite oggi in Piazza Abbazia

Il primo mese di Hub.bazia è quasi giunto al termine, ma vi è un ultimo appuntamento in calendario per maggio. Quest'oggi, 25 maggio, ci sarà “Controra/Le parole sono case”, incontro con Giusi Quarenghi in Piazza Abbazia. Interverrà Angela Malcangi, curatrice del progetto “Controra - Piccola scuola naturale”. Introdurrà Giuliano Maroccini, co-direttore artistico di Verso Sud - Ecosistema Culturale.

Poetessa e narratrice per i bambini e per i grandi, Giusi Quarenghi è un universo di scrittura, racconti, romanzi, albi illustrati, teatro, poesia. Ha incominciato a raccontare storie fin da bambina, per sé stessa e per il suo gatto. Per anni si è occupata anche di cartoni animati e di sceneggiatura, di cinema e di fumetti. Nel 2006 ha vinto il Premio Andersen come miglior scrittore.

La sua poesia è chiara, pulita, si offre al lettore con grande nitidezza. Le cose, gli oggetti, la natura ci appaiono illuminati dalla luce delle parole che lei sceglie con sapienza e per le quali nutre grande cura e rispetto.

Alle 16.00 l'appuntamento è per bambini della scuola primaria “N. Fornelli”, alle 18.00 l'appuntamento si apre anche agli adulti. Non è richiesta prenotazione, l'incontro è gratuito. La cittadinanza è invitata.