Università della terza età, un manifesto per stimolare alla lettura

In occasione del "Maggio dei Libri 2022", l'Università della Terza Età "Edith Stein" e il Movimento "Vivere In" organizzano "Manifesto per la lettura", iniziativa sviluppata per il "Patto per la Lettura" di cui fanno parte le due realtà. L'evento, patrocinato dal Comune di Corato, si terrà giovedì 26 maggio alle 18.30 nella sede di via Giappone, 40.

«L'evento - spiegano gli organizzatori - è concepito come un momento di stimolo alla lettura e alla conoscenza. In questa occasione verrà presentato ufficialmente il Manifesto della lettura sviluppato dal Laboratorio di Lettura dell'UTE guidato da Stefania Leo e una particolare riflessione sulla preziosità della lingua Italiana sviluppata dal corso UTE guidato dalla docente Gabriella Diaferia».

Dopo i saluti di Natascia Berardi - Presidente U.T.E. "Edith Stein" e Beniamino Marcone - Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Corato, interverranno Stefania Leo - Docente UTE responsabile del Laboratorio di Lettura, Gabriella Diaferia - Docente UTE e membro del Movimento Vivere In, Serena Petrone - Referente del Presidio del libro di Corato (in sostituzione di Giada Filannino).