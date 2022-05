Corato "Città Bambina": arriva Il Tempo dei Piccoli

Dalla sua nascita - siamo alla ottava edizione - Il Tempo dei Piccoli si manifesta come uno spazio in movimento e confermando il presagio evocato dal titolo della sua passata edizione - Sciam! - viene oggi accolto dal Comune di Corato e lancia, dal primo al 19 giugno, la sua consueta valanga d’iniziative. Se a guidarlo resta salda la mano di Bruno Soriato, alle tradizionali sigle che ne caratterizzano la coralità, si aggiungono tante nuove realtà del territorio attente ai veri protagonisti dell’evento: i bambini. Dunque, Corato Città Bambina, grazie all’impegno del Sindaco Corrado De Benedittis e dell’Assessore alla Cultura Beniamino Marcone, al decisivo sostegno della Chiesa Valdese, che ha ritenuto meritevole di finanziamento il progetto, di partner come Fondazione Casilloe di sponsor come Granoro e Mastrototaro Food&Wood, schiera, con Kuziba Teatro e gli originari partner sistema Garibaldi, Zona Effe, Vecchie Segherie e Linea d’Onda,i nuovi arrivati: Ecoteca lab, Teatri Di.versi e I Piccoli chi, disegnando una squadra aperta che certamente questo nuovo capitolo arricchirà.

Dunque Tuttiforesti è il titolo scelto per questa edizione, pensando anche a quanto ci si possa sentire stranieri in un tempo così complicato, fra pandemia e guerra, per disegnare uno spazio di pace in cui dare priorità all’infanzia, a quell’apertura che la caratterizza, a quella saggezza bambina che meriterebbe d’essere maggiormente ascoltata.

Il programma? Se le date clou sono 17, 18 e 19 giugno, si parte nell’illustrarlo dall’affollatissimo Aspettando il tempo dei piccoli, in pista dall’1 al 16 giugno. In apertura l’anteprima assoluta di uno spettacolo evento che viaggia con il suo sorprendente spazio. Totò degli alberi non è soltanto il titolo della nuova produzione di Kuziba Teatro. Il lavoro dedicato al Barone Rampante e alla storia da cui l’autore Italo Calvino fu ispirato, racconta anche quanto il Teatro sia per noi l’albero, la foresta che Cosimo, ribellandosi, sceglie di abitare per non restare succube di regole “terrene”a lui incomprensibili. E dunque, la specialità di questa nuova opera destinata ai più piccoli (50 per volta), si porta dietro il suo Teatro: una sorprendente struttura in legno, simile al globe di shakesperiana memoria o ai teatri viaggianti della commedia dell’arte.

Dal primo al 5 di Giugno, ogni sera, sarà il chiostro del palazzo Comunale ad ospitare l’evento. Nel frattempo,mentre fervono i preparativi assieme alle scuole della città (la Piccola Redazionea sta approntando le nuove puntate di RadioCittàBambina e il 7 Giugno in piazza Marconi alcune classi realizzeranno i Manifesti in piazza), continua il prologo che includerà gli esiti di quell’universo laboratoriale che proprio la Città di Corato felicemente promuove. In Largo Abazia proseguono gli appuntamenti laboratoriali di Hub.Bazia che articolano la traiettoria rigenerativa di Verso Sud,mentre il Liceo Artistico con il suo Teatro Laboratorio diventapunto di riferimento per gli appuntamenti teatrali.

Si parte sempre il primo giugno con i ragazzi e le ragazze dell’Artistico a confronto con una delle storie di mare più belle di tutti i tempi:Moby Dickdi Melville. A seguire gli esiti degli innumerevoli gruppi di lavoro che anima la scuola Teatri Di.versi: lunedì 13 e martedì 14 in scenaLa prima di Pinocchio; mercoledì 15 Noi siamo infinito; giovedì 16 è la volta di Cielo parola, cielo racconto. Appuntamenti sempre alle 20,30 (info: Teatri Di.versi 327.4775354). In chiusura il prologo interseca l’apertura del fine settimana clou, ospitando, stavolta presso la sede di Teatri Di.Versi,Un circo fra le nuvole: protagonisti i piccolissimi della scuola di teatro diretta da Claudia Lerro. Un’anticipazione sull’inizio de Il Tempo dei Piccoli? Naturalmente la consueta, stupefacente e travolgente Parata: venerdì 17 Giugno alleore 16:30 si parte da piazza Marconi. Un appuntamento da non perdere! Tutte le informazioni su www.iltempodeipiccoli.it.

Il programma

Mercoledì 1 giugno *tempo dei piccoli lab

ore 17 · AUDITORIUM LICEO ARTISTICO

Liceo Artistico I.I.S.S. Federico II/Ass. Progetto Mediterranea

Mare Dentro. Una bandiera per il Mediterraneo

Mediterraneo: barriera o ponte? Immagini e parole alla ricerca dell’Itaca interiore e consegna della Bandiera del mediterraneo alle autorità. A cura di Porzia Volpe

A SEGUIRE

Moby Dick

Condotti dall’esperto timoniere Salvatore Marci, nell’esito conclusivo del percorso teatrale i ragazzi si confrontano con una delle storie di mare più incredibili, tra la il desiderio di vendetta del capitano Achab e la forza sovrannaturale della celeberrima balena bianca.

1- 5 giugno

ORE 21:00 · TEATRINO DI LEGNO nel CHIOSTRO DEL COMUNE

Compagnia Kuziba

Totò degli alberi

Chi non conosce “Il barone rampante” di Italo Calvino, quel curioso romanzo di formazione maschile in cui si narrano le imprese di un giovane barone che dopo una lite col padre durante un pranzo di famiglia sale su di un albero e non scende più?

Una strampalata famiglia di teatranti, che si è accampata in uno strano teatrino, volendo mettere in scena la nascita del romanzo a causa di un litigio si ritrova involontariamente a ripercorrerne le avventure: il figlio maggiore Totò finisce per sperimentare il rifiuto verso l’autorità dei genitori, in una dimensione sorprendente in cui il teatro finisce per somigliare molto ad un albero. Un omaggio alla fantasia calviniana che da un racconto in un’osteria ha tratto il più arboreo dei romanzi.

>dai 7 ai 107 anni · € 5 a persona · disponibile prevendita, posti limitatissimi!

Martedì 7 Giugno

ORE 10:00 · PIAZZA MARCONI

sQuolaGaribaldi e scuole della città

I manifesti li facciamo noi

Fuori colori e pennelli! Un cantiere bambino d’arte pubblica per disegnare i manifesti del Tempo dei Piccoli.

Mercoledì 8 Giugno *il tempo dei piccoli lab

AUDITORIUM TATTOLI-DE GASPERI

Orchestra scolastica

Saggio di fine anno

I ragazzi del Corso ad indirizzo musicale si cimentano con la Musica con la M maiuscola: la stessa di Maestra, Mamma, Mozart!

13-16 Giugno *il tempo dei piccoli lab

ORE 20:30 · AUDITORIUM DEL LICEO ARTISTICO

Teatri Di.versi

Tutti in scena!

Esiti conclusivi dei percorsi laboratoriali annuali

Alla fine dell’anno arriva l’atteso momento di condividere con le famiglie e con la comunità il percorso e i suoi frutti più belli: bambine e bambini, ragazze e ragazzi, tutti in scena!

Ogni sera, sul palco si alternano piccoli e grandi interpreti:

Lunedì 13 ore 20:30 I piccoli grandi in La prima di Pinocchio

Martedì 14 ore 20:30 I piccoli grandi II in La prima di Pinocchio

Mercoledì 15 ore 20:30 Teenage Dreams in Noi siamo infinito

Giovedì 16 ore 20:30 I veditori di parole in Cielo parola, cielo racconto

> info: Teatri Di.versi 3274775354

Nel frattempo... ogni settimana dal lunedì al venerdì

LARGO ABAZIA

Lavorare Stanca/Verso Sud

Hub.bazia

Laboratori in piazza a cura con Bembè e Controra Piccola Scuola Naturale

> www.versosud.org

SCUOLA FORNELLI

Piccola Redazione

RadioCittàBambina

Continua la preparazione delle nuove puntate! Stay tuned…

> www.iltempodeipiccoli.it/radiocittabambina