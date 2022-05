Il giallo di Chicca Maralfa per il Maggio dei Libri di Corato

Un nuovo appuntamento con il "Maggio dei Libri" è quello voluto e organizzato dall'associazione culturale Agorà 2.0 che porta a Corato la scrittrice Chicca Maralfa, autrice de "Lo strano delitto delle sorelle Bedin", intrigante romanzo giallo. L'appuntamento con l'autrice, che dialogherà con Mariella Medea Sivo, è previsto per questa sera, alle 19, nella sede dell'associazione Agorà 2.0 in via San Benedetto. Introduce il presidente dell'associazione Enzo Del Vecchio.

