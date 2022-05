L'influencer della buona salute Danilo De Mari spiega la sua "Rivoluzione Metabolica"

Un incontro in piazza per parlare di "Rivoluzione Metabolica" e comprendere i segreti dello stare bene. È quello organizzato per il prossimo 31 maggio in compagnia di Danilo De Mari, farmacista ed esperto in fitoterapia, che dialogherà con Mariella Medea Sivo in Piazza Marconi, alle 19.

Danilo De Mari tiene convegni e corsi di formazione per professionisti e addetti ai lavori in cui insegna il proprio innovativo metodo di Restart metabolico, basato su una visione integrata della salute come risultato di alimentazione corretta, esercizio fisico e una equilibrata gestione delle emozioni. Nel 2017 ha aperto una pagina Facebook in cui spiega con linguaggio semplice e accessibile i concetti complessi alla base di una sana e corretta nutrizione. Oggi è considerato un autorevole influencer della buona salute e la sua community conta più di 365mila followers. I suoi video sono seguiti ogni mese da oltre un milione di persone.