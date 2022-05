Mamma e papà raccontano: letture rivolte a genitori in attesa

In occasione del Maggio dei Libri dal tema “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere”, iniziativa promossa dal Cepell, Centro per il Libro e la Lettura e sostenuta dall’amministrazione comunale, il gruppo Nati per Leggere Puglia e il Presidio del Libro di Corato organizzano un viaggio nel racconto delle storie rivolto a mamme e papà in attesa la cui voce inizia ad essere ascoltata dal bambino già da quando abita il grembo materno. «Per questo incontreremo i genitori per letture ad alta voce rese suggestive dalle note di Giorgia Rutigliani» spiegano gli organizzatori. L'iniziativa si terrà mercoledi 18 maggio alle 17 nel giardino scuola dell’infanzia Fata Zucchina in va Padre Annibale Maria di Francia, 1. È patrocinata dal Comune di Corato, promossa dalla Regione Puglia - assessorato all’industria turistica e culturale in collaborazione con l’associazione Presidi del Libro.