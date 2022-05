Alla Madonna delle Grazie un musical per ricordare San Giovanni Paolo II

L' Associazione "I miracoli dell'amicizia", che ha sede a Bitonto, torna a Corato, dopo alcuni anni, a riproporre un momento di riflessione portando in scena il musical sulla vita dell'amato Giovanni Paolo II, che andrà in scena sabato 21 Maggio nel piazzale del Santuario Parrocchia Madonna delle Grazie, con sipario alle ore 20:00. L'ingresso è libero.

«Questo musical ci aiuti a guardare al futuro con speranza - dichiara il parroco don Antonio Maldera - in questo momento in cui siamo afflitti ancora dalla pandemia e anche dalla guerra. Giovanni Paolo II è stato un grande uomo e un grande Papa, che ha amato i giovani e le famiglie, vicino ai sofferenti e grande devoto della Madonna. Ringrazio il presidente dell'associazione, Franco Naglieri, per aver scelto di debuttare con questo nuovo musical proprio qui al nostro Santuario, in questo anno pastorale in cui il cammino diocesano ci ha portati a riflettere su famiglia e giovani, mentre come parrocchia ci siamo proprio affidati a San Giovanni Paolo II. Siamo nel mese che per tradizione è dedicato a Maria e il 18 maggio era il compleanno di Giovanni Paolo. La Vergine Santissima e il Santo Papa intercedano per noi e ci aiutino a non perdere mai la speranza».