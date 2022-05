A Corato una conferenza sulla Sacra Sindone

"La Sindone. Indagine su un mistero". È il titolo della conferenza che si terrà a Corato nella serata di venerdì 13 maggio, alle ore 20.00. Un incontro di strudio che vedrà la presenza, come relatrice, di Emanuela Marinelli, scrittrice ed esperta della Sacra Sindone di Torino. Ad ospitare l'iniziativa sarà la Chiesa Collegiale di Santa Maria Maggiore in via Duomo. Introdurrà i lavori, con un indirizzo di saluto, il rettore della Chiesa don Giuseppe Lobascio.