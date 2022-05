Riflessioni, letture, esibizioni: anche all'Oriani arriva la "Notte dei licei"

Anche quest'anno il Liceo classico Oriani partecipa alla "Notte nazionale dei licei classici", iniziativa nata da da un'idea del prof. Rocco Sghembra del liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale. È un'occasione di riflessione sul senso della classicità e sulla sua attualità. Anche in questa ottava edizione, gli alunni si cimenteranno in performance, riflessioni, letture, esibizioni musicali a partire dal tema scelto per questa edizione “Amor c'ha nullo amato, amar perdona!”. La notte comincerà alle 18 nella sede centrale del liceo, in via S. Faustina Kowakska e si concluderà nell'atrio esterno della scuola con la lettura del brano conclusivo in contemporanea nazione con i 328 licei aderenti a questa edizione della'iniziativa.