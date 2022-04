Paolo Borrometi a Corato per il progetto "L'Europa in un libro"

Il prossimo 27 aprile alle 12 nella sala verde del Comune di Corato, alla presenza del sindaco e dell'assessore alla cultura, verrà illustrata la prima edizione del progetto "L'Europa in un libro" che si svolgerà il 7 maggio. In quella data, all'interno del teatro comunale, verrà presentato il libro del giornalista Paolo Borrometi - vicedirettore Agi e presidente di Articolo 21 - intitolato "Il Sogno di Antonio. Storia di un ragazzo europeo". A dialogare con l'autore ci sarà il prof. Ennio Triggiani, professore emerito di Diritto dell'Unione Europea presso il dipartimento di scienze politiche dell'Università "Aldo Moro" di Bari. Nel progetto - promosso dalla sezione del movimento federalista europeo "Luciano Bolis" di Bari, con il patrocinio del Comune di Corato e la Fondazione "Vincenzo Casillo" - saranno coinvolte tutte le scuole superiori di Corato, una scuola di Ruvo di Puglia, di Trani e di Bari. L'evento sarà trasmesso anche via streaming.