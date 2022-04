Riecco Komorebi: l'edizione 2022 sarà all'insegna dei "moti dell'ombra"

Torna Komorebi, l’evento multidisciplinare e culturale in memoria di Francesco. Anche in questa sesta edizione protagoniste indiscusse saranno l’arte, la musica e le passioni in generale, che coroneranno per una settimana intera l’uliveto Novemilachilometri: infatti, quest’anno l’evento prevede una residenza artistica dal 9 al 12 luglio, seguita da una mostra a cielo aperto dal 13 al 16 luglio. Durante la residenza gli artisti potranno lavorare e cooperare per la creazione delle loro opere d’arte, accompagnati durante la sera dalle performance live di musicisti, danzatori e attori di teatro.

Fil rouge che legherà le opere di tutti gli artisti sarà la tematica “I moti dell’ombra”. Si tratta di una tematica forte e soprattutto duplice, perché prende la sua forma in base agli occhi di chi la guarda: l’ombra può essere vista come qualcosa di negativo se la intendiamo come uno spettro o se abbiamo vissuto a lungo all’ombra di qualcuno, ma può essere anche vista come qualcosa di positivo se la guardiamo come l’ombra che ci ripara dal caldo o come il rifugio preferito dagli amanti. L’ombra può essere dunque salvezza o condanna, o spesso entrambe le cose: non è forse vero che non esiste luce senza buio, e buio senza luce? Con “I moti dell’ombra”, il Komorebi 2022 si dipinge di dolori lancinanti e rinascite dalle ceneri, e diventa un invito a condividere la propria salvezza o la propria condanna, tramite la propria arte. Così, tra ombre, spiragli di luce e riflessioni introspettive, riapre anche la Call for art.

«Ringraziamo i ragazzi Peppe e Fede del Floating Flame di Trani per aver realizzato l'illustrazione sulla tematica di quest'anno. - commentano gli organizzatori - Questo Komorebi si prospetta come sempre molto carico di emozioni e di arte, che aspetti? Partecipa!». Qui il form per poter aderire all'iniziativa.