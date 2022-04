Al Teatro Comunale di Corato va in scena la storia

Continuano gli appuntamenti al Teatro Comunale di Corato, con due spettacoli della stagione teatrale 2021/22 organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Giovedì 21 aprile, alle ore 21:00, andrà in scena lo spettacolo "Il Bruto - Studio teatrale sul Fascismo", un progetto di Elena Cotugno e Gianpiero Alighiero Borgia con Beatrice Borgia, Raffaele Braia, Elena Cotugno e Giovanni Guardiano. Al centro del lavoro Giacomo Matteotti (Elena Cotugno) e Benito Mussolini (Giovanni Guardiano), il loro scontro politico, il loro tempo, la tragica crisi della democrazia. In scena anche Raffaele Braia, nei panni di Amerigo Dumini, e Beatrice Borgia, che veste la divisa della Piccola Italiana.

Per tutti gli spettacoli della stagione, online e al botteghino del Teatro, i ragazzi con meno di 25 anni avranno diritto ad uno speciale biglietto ridotto a 10 euro.

La compagnia incontrerà il pubblico, alle 18:30 nella buvette del Teatro Comunale in un appuntamento curato da ANPI Corato che ha aderito al progetto “Adotta uno spettacolo!”.

Venerdì 22 aprile sarà, invece, recuperato lo spettacolo per i più piccoli e le loro famiglie inserito nella rassegna "Una domenica Spaziale". Alle 20:00, andrà in scena, infatti, “Anastasia - L'ultima figlia dello Zar”, della compagnia Equilibrio Dinamico Dance Company. Il tempo scorre e fugge come un cavallo senza tregua. La macchina del tempo scandisce il flusso delle azioni con particelle che esplodono nello spazio creando un posto dalla quale la protagonista Anastasia è intrappolata. Un sogno, un ricordo, realtà? Siamo in un limbo tra fantasia e azioni storiche che esplodono sui personaggi lasciando melodie che si propagano nell'aria in suggestioni di colori e interazioni.

Costo dei biglietti della rassegna8 euro; riduzione adulto + bambino12 euro. I possessori dei biglietti acquistati per il 30 gennaio, potranno riutilizzarli per questa data.

È ancora possibile, per le associazioni interessate, adottare gli spettacoli, gestendo gli incontri con gli attori e le compagnie. È possibile prenotarsi per l'adozione degli spettacoli, inviando una mail all’indirizzo ateatroaperto@gmail.com, avente come oggetto "Candidatura Adotta lo spettacolo" indicando il nome dell'associazione, il referente e le motivazioni per cui si desidera adottare uno spettacolo. L'associazione che adotta lo spettacolo ha diritto ad un biglietto ridotto di 15 euro, per gli spettacoli della stagione 2021/2022.

Il botteghino sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell'evento.