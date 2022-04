"I Camei: Barletta", la città della disfida nel docufilm di Massimiliano Tedeschi

Un docufilm per raccontare i territori, le città nelle loro caratteristiche storiche, architettoniche e naturalistiche oltre che culturali. È quanto realizzato dall'associazione culturale di Corato "Filmax" che ha scelto la città di Barletta per iniziare il proprio viaggio culturale in forma cinematografica. La città della Disfida è diventata non soltanto la location delle riprese ma anche il soggetto del documentario "Camei Pugliesi: Barletta", realizzato dal regista e sceneggiatore Massimiliano Tedeschi e che è patrocinato dal Comune di Barletta.

Il racconto ripreso sulla pellicola è quello che pone la sua attenzione al periodo che va dall'undicesimo secolo ai giorni nostri. I lavori di ripresa hanno coperto due mesi, ottobre e novembre, e sono stati resi possibili grazie alla disponibilità del Comune di Barlettam Settore Beni e Servizi Culturali e alla collaborazione con l'Associazione Onlus "Brancaleone", presieduta da Nicola Filannino. Al lavoro hanno contribuito la costumista Rosaria Corvasce; il dottor Michele Grimaldi dell'Archivio di Stato; il giornalista Franco Tempesta; la dottoressa Claudia Dipaola. Doverosi sono i ringraziamenti a Don Francesco Fruscio del "Capitolo Cattedrale di Santa Maria Maggiore", ai "Cavalieri del Mito", alla Polizia Locale, ed a tutto lo staff della "Filmax".



La presentazione si terrà mercoledì prossimo 13 aprile alle 18 nella Sala Rossa del Castello di Barletta. «Le qualità del docu-film sono apprezzabili con la visione di episodi realistici in una cornice naturale e pittoresca della città - scrivono i referenti - esaltata da riprese anche aeree e dalla recitazione vigorosa di attori che con la loro cadenza indigena rendono reale e genuina la connotazione dei momenti storici. A catalizzare l'attenzione del pubblico sono anche la voci narranti scelte con oculatezza dal regista. "Camei Pugliesi: Barletta" sta già partecipando a numerosi festival nazionali ed internazionali e da alcuni di essi è stato già selezionato per le finali, conseguendo anche l'obiettivo prefissato, ovvero la promozione del territorio. Il viaggio iniziato a Barletta proseguirà verso altri "Camei"».