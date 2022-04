Chagall e la sua "Crocifissione bianca": a San Domenico una serata di arte e riflessione

Un incontro per sviluppare riflessioni attraverso l'arte, nello specifico analizzando la "Crocifissione bianca", opera del pittore russo Marc Chagall. Lo organizza la parrocchia di San Domenico, mercoledì 6 aprile alle 19.15, presso la chiesa parrocchiale. L'incontro, dal titolo "L'arte di incontrarci", verterà sul celebre dipinto di Chagall, artista di famiglia ebraica ma nato a Vicebsk, all'epoca parte dell'impero russo, oggi in Bielorussia. Il tema del quadro è ispirato alla persecuzione degli ebrei in quella zona d'Europa che aveva dato i natali a Chagall.