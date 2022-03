Il Pendio guarda all'Italia, Strippoli: «Un passaggio epocale»

La storica Mostra d'Arte nata a Corato, per iniziativa della Pro Loco "Quadratum", "Il Pendio", si accinge a celebrare la sua 54esima edizione e amplia il concorso finalmente verso l'orizzonte nazionale. Infatti per la prima volta dalla sua genesi la celebre Mostra d'Arte nata per il Mezzogiorno si evolve e si rivolge ai talenti pittorici di tutta Italia. Di recente è stato pubblicato il bando di concorso per aderire all'iniziativa che è possibile ritrovare sul sito della Pro Loco Quadratum (Bando di concorso 54a Edizione de “Il Pendìo” (prolococorato.it) e sul sito ufficiale della manifestazione www.ilpendio.art.

«È per noi un passaggio epocale - spiega il Presidente della Pro Loco Gerardo Strippoli - Dopo il cinquantenario e le sperimentazioni delle scorse annate, traghettiamo ora "Il Pendìo" alla rilevanza nazionale, a nostro avviso tanto meritata vista la grande occasione e tappa che è stata per tanti artisti, ora quotati e riconosciuti nel mondo dell'arte anche a livello internazionale».

Questa non sarà l'unica novità: infatti i premi acquisto in denaro diventano sette e si ritorna all'unica categoria pittorica, quella storica, con cui è stato sempre riconosciuto "Il Pendìo", come dimostrato dalle candidature. Il tema invece rimane come sempre libero. Le opere, la scheda tecnica, i cartellini, ed il curriculum vitae dell’artista, nonché la quota di partecipazione, dovranno pervenire presso la sede della Pro Loco Quadratum: P.zza Sedile n.41 - 70033 Corato (BA), a partire dal 1° Luglio sino e non oltre il 10 luglio 2022 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato 9.30 - 12.00 e 18.30 - 20.30.