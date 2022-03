La musica della Banda di Corato rischia di spegnersi

Non si può pensare alla Quaresima senza voltare il pensiero ai riti della Settimana Santa, al suono della banda che, intonando marce funebri, accompagna il passaggio dei Santi Misteri in uno dei momenti di maggiore devozione e fede popolare. L'emergenza sanitaria legata al Covid 19 ha fortemente ridimensionato questa antica e intima tradizione. Niente processioni, niente banda. Uno stop forzato che rischia, tuttavia, di provocare una profonda ferita nel mondo culturale cittadino, perché la Banda di Corato è un pezzo della tradizione coratina, benché abbia da sempre sofferto di una attenzione istituzionale non sempre all'altezza del suo ruolo culturale e sociale.

Diversamente dalla vicina Ruvo di Puglia, Corato non ha una tradizione bandistica consolidata. Tuttavia, da sempre, i maestri musicisti coratini, benché in numero esiguo, hanno sempre provato a tenere in piedi una tradizione che in Puglia comunque è fortemente presente. E Corato non ha mai voluto rinunciare a questa bandiera e a questo simbolo di legame con il territorio. Ma ora il timore che la musica possa spegnersi è davvero concreto.

«Con l'arrivo dell'emergenza sanitaria la Banda ha smesso di suonare. Un problema che si è vissuto dappertutto ma che per Corato si è sentito in maniera particolare» racconta il maestro Giorgio Loiodice che, recentemente, aveva avviato un progetto di valorizzazione della banda locale insieme al maestro Aldo Di Tommaso.

«La banda di Corato è formata da musicisti veterani che, non avendo avuto il "pretesto" per suonare in questi due anni, hanno deposto gli strumenti» rileva il maestro. A Corato non ci sono tanti giovani appassionati alla musica bandistica. «C'era un gruppo di più giovani che si stavano avvicinando alla banda ma con i limiti legati al Covid anche loro non hanno avuto più modo di suonare e hanno desistito».

Che ne sarà della Banda di Corato? «Se oggi fossi chiamato ad organizzare una squadra, magari per i Riti della Settimana Santa, avrei molta difficoltà» non nasconde Loiodice. Un ruolo importante per far sì che questo patrimonio non vada disperso può essere giocato non soltanto dalle istituzioni laiche ma anche da quelle ecclesiastiche. «Si pensi che le feste patronali o i riti religiosi vengono celebrate grazie alla Chiesa e ai fedeli. Le tradizioni vanno avanti se c'è la loro volonta. Ma mi chiedo: c'è davvero questa volontà?» spiega il maestro. E, alla domanda: «C'è ancora modo di recuperare?», Giorgio Loiodice non ha riserve: «Si deve recuperare. La Banda è preziosa».