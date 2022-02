Spettatori più consapevoli con i laboratori di "A Teatro Aperto"

Una «delicata operazione di cuore per attori e spettatori dai 16 anni in su». È stata presentata ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune, il progetto "A Teatro Aperto" che propone laboratori teatrali e guida alla visione condotti dagli attori Patrizia Labianca, Claudia Lerro, Tony Marzolla, organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Durante l'incontro, l'assessore alle politiche educative e culturali, Beniamino Marcone e la responsabile dell'ufficio promozione e immagine TPP, Roberta La Guardia, hanno incontrato in sala consiliare le realtà culturali della città.

I laboratori di "A teatro aperto" sono dedicati agli spettatori che, come hanno spiegato i tre attori, attraverso gli strumenti della recitazione e dell’arte teatrale, possano divenire più attenti e consapevoli e possano dotarsi di strumenti di analisi e partecipazione più cosciente. «Diventare spettatore consapevole - hanno detto - significa costruire una comunità che si riconosce in un’identità̀ condivisa, come se il teatro fosse il vecchio braciere attorno a cui ci si riuniva per raccontare e tramandare le storie. Significa anche costruire un luogo abitato che abbia l’odore di casa in cui dare spazio a paure, sentimenti, segreti e diventare quindi un organismo unico, una comunità appunto».

Saranno creati tre gruppi di 20 spettatori dai 16 anni in su per un totale di sei incontri da un’ora e mezza per ogni gruppo. Il primo appuntamento è previsto per sabato 26 febbraio alle 18: i partecipanti si incontreranno in teatro per l'incontro con il coreografo Domenico Iannone dello spettacolo "Mozartangosuite" per poi raggiungere i tre luoghi destinati ai laboratori. Per iscriversi ai laboratori è necessario inviare una email all'indirizzo ateatroaperto@gmail.com, indicando nome, cognome, età, professione e una breve motivazione sul perché si intende seguirli.

L'incontro è stato, inoltre, occasione per l'illustrazione dell'iniziativa "Adotta lo spettacolo", che permetterà alle associazioni di guidare gli incontri con gli attori che si terranno prima degli spettacoli in stagione.