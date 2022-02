Claudio Rocco legge in prosa “La Commedia di Dante Alighieri": ecco il libro

Il prossimo 1° marzo alle 17.15 nella sala consiliare del Palazzo di Città, il Comitato della Via Francigena del Sud-Corato, con il patrocinio del Comune, presenterà in anteprima nazionale il libro “La Commedia di Dante Alighieri. Lettura in prosa di Claudio Rocco”.

La lettura in prosa della Commedia di Dante consente di condividere il piacere di raccontare una delle opere della letteratura mondiale più celebrate e meno conosciute attraverso l’esperienza diretta. Il libro del giornalista Claudio Rocco ha fatto il suo primo esordio ne “il pellegrino Dei” in occasione in occasione del VII centenario della morte del Sommo Poeta, con l’evento “Camminando con Dante pellegrino lungo la Via Francigena direttrice Traiana” (Andria-Corato)” organizzato dal Comitato della Via Francigena del Sud-Corato ad ottobre 2021 con la straordinaria partecipazione dell’attrice Claudia Lerro e il patrocinio dell’Ufficio Pastorale nazionale e territoriali per il tempo libero e il turismo della Cei.

L’evento sarà presentato dalla presidente del Comitato, Adele Mintrone, Dialogherà con l’autore il giornalista Franco Tempesta. Claudio Rocco è stato consulente per la cultura e l’informazione della Regione Marche. Ha pubblicato per l’Università studi su Italo Calvino (Editrice Cappelli di Bologna), su Dino Garrone (Edizioni Scientifiche Italiane di Napoli), sulla cultura italiana del primo novecento, per riviste letterarie e musicali, su Benito Perez Galdos e Tomasi di Lampedusa. Per l’Università di Bari è stato relatore al I Congresso Internazionale di Psicotecnica.