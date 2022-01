Torna "Restiamo Secop", incontri letterari in diretta streaming

In diretta sui canali Facebook e YouTube della Seedizioni, ritornano gli appuntamenti con "Restiamo Secop", l'iniziativa letteraria lanciata dalla casa editrice coratina in collaborazione con l’Associazione Culturale Fos, durante lo scorso lockdown, per promuovere il territorio e le sue eccellenze, ispirandosi ad alcuni avvenimenti culturali locali e nazionali, attraverso i libri, l'arte, la musica e il teatro.

Con la conduzione di Raffaella Leone, portavoce della Secio, l'edizione di quest'anno sarà rinnovata e, pur mantenendo sempre il format originale con la presenza di ospiti e contributi esterni, rivolgerà la sua attenzione ora agli autori, ora ai libri e occasionalmente ad alcuni eventi speciali.

Domani 25 gennaio 2022, alle ore 19, 30, il primo incontro. Ad aprire la serie di appuntamenti sarà un "Restiamo Secop/Autori" con il ricordo del poeta barese Nico Mori, venuto a mancare un anno fa, tra il cordoglio dell'intero mondo culturale pugliese che lo riconosceva e lo stimava come amabilissimo autore versatile e ironico, le cui opere restano a sottolinearne la statura artistica e la grande sensibilità umana. Sarà presente una cordata di poeti e di amici, a partire da Angela De Leo, Federico Lotito, Alberto Tarantini a cui si unirà anche la voce dell'amata figlia Manuela Mori.