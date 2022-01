"Il retino delle parole" riparte con l'omaggio a Giovanni  Gastel

In occasione dell'uscita del suo ultimo libro, riparte, a grande richiesta, l'appuntamento web de "Il retino delle parole" della poetologa, alias la poetessa Angela De Leo, in diretta sui canali Facebook e YouTube della Secop Edizioni. In una versione rinnovata nella tempistica, il tanto atteso "retino" andrà in cerca di parole per 30 minuti quindicinali, anziché i 10 angusti della prima edizione, il sabato mattina, piuttosto che la sera del martedì e del venerdì di ogni settimana, alle ore 11.30 per un aperitivo poetico che, invece di offrire toast e tramezzini, spalancherà le porte dell'appetito degli onnivori consumatori seriali di libri e sentimenti, conditi di emozioni.

Sabato 22 gennaio il primo incontro, appuntamento imperdibile in cui Angela De Leo, in veste di critico letterario e saggista, partendo dalle pagine più significative della sua ultima opera "Tenero il tuo lago d'erba tagliente", farà un omaggio al grande fotografo italiano, scomparso l'anno scorso: Giovanni Gastel, uomo eccezionale per genialità, originalità, generosità e umiltà. Affiancheranno l'autrice Caterina De Fusco e Angela Strippoli.