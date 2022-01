È stato presentato ieri sera nel santuario della Madonna Greca il calendario 2022 del Comitato Via Francigena Corato intitolato "In cammino lungo la via Francigena". La copertina è dedicata Joanne Roan , blogger canadese, ambasciatrice di Road to Rome 2021 e "Ragazza in gamba", ritratta nell'area picnic "Ulivo Madre" di Corato. La presentazione ha visto gli interventi della presidente del comitato, Adele Mintrone, del parroco di Santa Maria Greca, don Vincenzo Bovino, del prof. Franco Vangi e di Enza Arbore, presidente dell'associazoone Luisa Piccarreta. La serata ha vissuto anche un delicato momento di musica e parole della Serva di Dio Luisa Piccarreta ed è stata allietata dalle note eseguite alla chitarra dal maestro Alessandro Buongiorno. Per ricevere una copia del calendario in formato pdf è possibile scrivere all'indirizzo email laviafrancigenadelsud@gmail.com.