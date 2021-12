Arte, musica e poesia: questo pomeriggio al via il Kronos Christmas Lab

Oggi scatta l'appuntamento con Kronos Christmas Lab, organizzato dall'associazione Francesco L. Tedone con la direzione artistica di Fabio Di Gennaro, a supporto di Onda d'urto uniti contro il cancro Onlus. Gli appuntamenti dovevano essere due ma quello del 29, in piazza Abbazia, è stato annullato a causa delle nuove regolamentazioni per il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov2.

Presso la cantina Terra Maiorum, questo pomeriggio, alle 18 si svolgerà un reading poetico dal titolo "Oltre le barriere: le corde delicate del Natale" di Aurora Taranto, con l'accompagnamento musicale a cura dei pianisti Gabriele Lastella e Michele Strippoli e del chitarrista Emilio Ventura. Alle 19.30 sarà proiettato il cortometraggio "Nimphosis" di Renata La Serra. Infine, alle 20.45, Gianni Ciliberti, Vincenzo Mazzone, Fabio Di Gennaro si esibiranno in un concerto serale dal titolo "Breviario americano: da New York a San Paolo".

Durante la serata saranno esposte le opere dell'artista Corrado Bove. Degustazione enogastronomica a cura di Terra Maiorum. L'ingresso all'evento è con contributo libero per un massimo di 100 posti. Prenotazione obbligatoria via mail a fltasd@libero.it o al numero 345.5853136. Nel rispetto delle normative antivirus l'ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di green pass (o eventualmente tampone negativo).