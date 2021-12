"Demistificazione e utopia", Felice Soldano premiato al concorso letterario Città di Sarzana

Importante riconoscimento per un coratino al Premio letterario internazionale "Città di Sarzana", la cui nona edizione si è svolta nei giorni scorsi nella città in provincia di La Spezia. Si tratta di Felice Soldano che ha ricevuto il premio speciale per il saggio "Demistificazione e utopia" «quale esempio di impegno contro scelte consumistiche e ambientali autodistruttive». I riconoscimenti sono stati assegnati sulla base del giudizio di una nutrita giuria guidata da Susanna Musetti. Al premio - organizzato dall'associazione culturale Poeti solo Poeti Poeti e aperto a poesia, narrativa e saggistica - hanno partecipato centinaia e centinaia di autori più o meno conosciuti. Tra le firme più note Maria Primerano, Mario Giardini, Mario di Sorte, Sauro Pellerucci, Sara Lucaroni, Attilio Andriolo, Maurizio Piccoli, Fabio Federici, Giovanna Tatò e Andrea Scanzi cui è stato assegnato il Premio Pòlemos per il suo Demolition Man.

"Demistificazione e utopia", il cui sottotitolo più esplicativo è "Le miserie delle nostre pseudo ricchezze e la necessità di una riconversione ad una società post-materialistica", a dispetto delle parole forti utilizzate nella sua presentazione, senza compromettere il rigore scientifico dell’analisi, è scritto con un linguaggio accessibile e, nella speranza dell’autore, fruibile dai più per l'estrema importanza delle tematiche affrontate. In primis quella ambientale, poi quella economica, sociale e filosofica, soprattutto, la trattazione della pubblica felicità in una possibile futura società post-materialistica.

«Stiamo, letteralmente, distruggendo gli ecosistemi, alla base della vita - scrive Soldano - oltre che della crescita, determinando la scomparsa di innumerevoli forme di vita. Questo ci lascia insensibilmente indifferenti, come se la vita continuerà, uguale, lo stesso. Non è così! Anche la scomparsa di una sola forma di vita può determinare dissesti ecologici inimmaginabili, e comunque deteriorando le relazioni sinergiche fra le varie forme di vita, oltre a pregiudicarne gli equilibri, contribuisce a determinare un progressivo depauperamento biologico irreversibile dell’intero sistema di vita. Si pensi alla scomparsa dei pronubi, e in particolare delle api, che ha indotto Albert Einstein già molti lustri fa, ad affermare che quando le api scompariranno, al genere umano non rimarranno che solo quattro anni di vita.

Le economie industriali e postindustriali non possono continuare a fare scempio della natura, a devastare l'ambiente, considerandolo solo un deposito per i propri rifiuti, senza che le risorse costituiscano, prima o poi, un fattore limitativo alla produzione condannando comunque nella migliore delle ipotesi la posteriorità alla scarsità. Non si può dare credito a una economia a debito della natura. Un modello economico che fa pagare immani costi alla natura, e alle future generazioni, senza alcuna internalizzazione, non può non avere, nel cosiddetto lungo periodo, un esito nefasto. [...] In questo libro si cerca di spiegare perché il perseguimento maniacale del denaro, paradossalmente, non ci si può credere, impoverisce miseramente l'uomo, lo inaridisce, lo deprava, lo ammala. In conclusione di questo lavoro si esprime l'utopia di una società futura che liberi l’uomo dalla cupidigia, dalla bramosia che oggi lo attanaglia e dalla consequenziale lotta dell'uno contro l'altro, e che l'uomo futuro evadendo dal carcere del narcisismo si incammini con l'altro, insieme all'altro, per l'altro, verso uno stadio più elevato della sua evoluzione».

Il saggio, edito da Secop Edizioni nella collana "Scienza e Conoscenza", ha già ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui - nel solo 2021 - il terzo posto ex aequo al premio internazionale "Castrovillari città culturale", il diploma d'onore al premio letterario internazionale Città Cattolica - Pegasus Literary Awards, il diploma d'onore al premio internazionale Montefiore, la menzione di merito al premio internazionale di poesia letteratura arte visuale e il riconoscimento di merito al premio intercontinentale "Le nove muse", oltre ad essere selezionato tra i primi dieci nel premio internazionale di Como.