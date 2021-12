Cartellone natalizio, domani la presentazione nel foyer del teatro

Verrà presentato domani, 18 dicembre, alle 11.30, nel foyer del teatro comunale, il cartellone degli eventi natalizi in programma a Corato. Il cartellone, intitolato "Desiderato - Natale a Corato 2021", spazia «tra musica, conferenze, installazioni, tradizione e teatro - fa sapere Palazzo di città annunciando la conferenza stampa - in un meraviglioso mix tra gli eventi a cura delle realtà educative e culturali cittadine e quelli organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. All'incontro interverranno il sindaco Corrado De Benedittis, il vicesindaco e assessore alle Politiche educative e culturali, Beniamino Marcone e la responsabile della attività teatrali del Teatro Pubblico Pugliese, Giulia Delli Santi.