“Rinascita”, il Maestro Sibilano terzo al "Conversano Città della musica 2021"

Con la marcia sinfonica inedita per banda “Rinascita”, il Maestro Gennaro Sibilano - nato a Ruvo ma coratino di adozione - si è classificato al terzo posto in “Conversano Città della Musica 2021”, terza edizione del concorso di composizione di marce sinfoniche per banda. "Rinascita" è stata eseguita, insieme ad altre marce finaliste, dalla Grande Orchestra di Fiati “G. Ligonzo” nel concerto finale diretto dal Maestro Salvo Miraglia, in qualità di ospite.

Il concerto si è tenuto domenica scorsa, nella chiesa Maris Stella a Conversano. Le marce sono state valutate da una giuria tecnica, presieduta dal Maestro Nicola Hansalik Samale e composta da esponenti del panorama bandistico nazionale e da compositori, che ha valutato l’aspetto formale, strumentale e l’originalità del tema di ogni marcia. Il concorso è stato sostenuto da Anbg (Associazione nazionale Bande da giro) e dall’associazione musicale-culturale “F. Ligonzo” nonché dal Comune di Conversano-Città d’Arte e candidata a capitale italiana della Cultura 2024. Il concorso è stato inserito nel cartellone di Bandalarga Puglia Festival Conversano.

«La mia marcia sinfonica è intitolata “Rinascita” - spiega Sibilano - perché inaugura un periodo di ripartenza che si contrappone al “pié fermo” degli amici musicisti pugliesi, durante la pandemia Covid. Ma la rinascita riguarda non solo la musica, ma anche le altre arti e tutti gli altri settori. Il mio augurio è che si possa tornare a vivere tutto nello splendore di sempre». Il Maestro Sibilano è stato anche premiato dalla Giuria Popolare. Nel 2019, seconda edizione, il Maestro conquistò il secondo posto con la marcia sinfonica “Puglia” e nel 2018, prima edizione, il quarto posto con la marcia “Lulù”.