"Fare spazio": gli eventi di Rong Place per «educare al consumo con l’estetica del vuoto»

In occasione delle festività natalizie, Rong Place presenterà una serie di eventi aperti al pubblico distribuito nell'arco di circa un mese.

Rong Place è «uno spazio immersivo che applica l’estetica del vuoto all'educazione espressiva e sensoriale. Siamo quello che consumiamo e produciamo: pensieri, parole, azioni, cibo e persone. Spesso però ce ne dimentichiamo. Il risultato è una vita che non desideriamo o che non riusciamo ad apprezzare, vivere pienamente. Ma come si diventa autori coscienti della propria identità? Secondo noi lo si fa imparando prima a Fare Spazio. Avete presente quel senso di vuoto? Qui impariamo a riempirlo in modo creativo e consapevole, esplorando il confine tra arte, scienza e tecnologia. Lo facciamo in una stanza vuota per incentivare la concentrazione, l'intimità e l'ascolto. Ci rivolgiamo ad un target variegato di età, ma sopratutto ci rivolgiamo alle giovani generazioni sovrastate dal consumo che spesso appanna la motivazione e il vero potenziale

Con la collaborazione del Corato Open Space, di artisti visivi come Alessandro Vangi, Fabrizio Riccardi, della psicoterapeuta Roberta Maldera e della sound artist taiwanese Gina Lo, Rong Place ha disegnato un calendario di esperienze immersive come il decluttering digitale, la scultura per la città, la terapia psico-espressiva, la nutrizione consapevole e la doccia ambient».

Grazie al patrocinio del Comune di Corato e al supporto della regione Regione Puglia sarà possibile partecipare alle attività in forma interamente gratuita.

I primi due eventi di questo weekend

Sabato 18 e domenica 19 dicembre ore 9.30-12.30

Sculture di quartiere - Laboratorio di sculture di terracotta a cielo aperto da donare alla città. A cura di Fabrizio Riccardi (per bambini e ragazzi) - Prenotarsi a questo link.

Sabato 18 dicembre ore 20-22

Mindful Eating - L’arte di nutrirsi in alterazione sensoriale in collaborazione con Corato Open Space. Prenotarsi a questo link.