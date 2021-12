Torna Teatri Di.Versi: "Quelle notti” in scena all’auditorium del liceo artistico

Ancora una volta il fine pedagogico diventa protagonista assoluto del nuovo spettacolo targato “Teatri Di.Versi”, che vede per protagonisti gli allievi attori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. “Quelle notti” è il titolo della drammaturgia che andrà in scena il prossimo 11 e 12 dicembre presso l’auditorium del Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi”, con la regia di Giordano Cozzoli.

“Quelle notti” mette due generazioni a confronto, quella del 1969 e del 2020, con gli stessi sogni, le stesse aspirazioni, paure, i loro primi amori, dietro lo sfondo di una occupazione liceale. Riscoprire che, nonostante siano passati decenni, l’obiettivo resta sempre lo stesso: far sentire la propria voce e affermare la propria presenza. Il fine del progetto è quello della formazione sull’arte scenica vista in tutti i suoi diversi aspetti, nonché artistico, produttivo e organizzativo. Essenziale è risultato il lavoro realizzato in collaborazione di altrettanti studenti, loro coetanei, del liceo Artistico guidati dal professor Emanuele Pastoressa, uniti dallo scopo di raggiungere un obiettivo comune e condiviso.

«Dopo Peter Pan, che ha visto in scena 30 ragazzi fra bambini e adulti, portiamo in scena i nostri “adolescenti”. Siamo molto felici di dar loro questa opportunità dopo due anni di chiusura e di asocialità” - afferma la Direttrice Artistica Claudia Lerro. “La loro è una fascia di età che vive un momento molto difficile, sicuramente dovuto anche al distanziamento sociale. Dar loro la possibilità di ottenere un risultato tutti insieme e farlo attraverso un testo bellissimo che parla dei loro stessi problemi è per noi una grande vittoria che non ha solo a che fare col teatro, ma ha proprio a che fare con le relazioni sociali e la crescita personale».

I ragazzi che andranno in scena sono: Michele Pio Balducci, Emanuela Gaia Carbone, Alessia D’Imperio, Ludovica De Leonardis, Francesco Diaferia, Serena Discanno, Marialaura Fanfulla, Chiaria Iurilli, Roberta Labianca, Adele Maria Leone, Juanita Loiodice, Rosalia Masciavè, Enrico Patruno, Antonio Perrone, Elisa Tandoi.

Si ringraziano il Comune di Corato e la Fondazione Cannillo che continua a sostenere tutti i nostri progetti di formazione per giovani e giovanissimi. Un ulteriore ringraziamento va al dirigente scolastico Savino Gallo. Il costo del biglietto è di 10€. Il ridotto invece, riservato ai ragazzi al di sotto dei 12 anni, di 8€. Per info e prenotazioni scrivere al numero: 3274775354.