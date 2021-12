Oggi si inaugura il presepe del maestro Lastella

Una tradizione che ritorna. Francesco Lastella, maestro nelle preparazioni dei presepi, inaugura oggi, in via Roma 93, la sua mostra presepiale. Il maestro Lastella è un punto di riferimento per la tradizione dei presepi nella nostra città e torna ad allestirne uno dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia. La mostra, patrocinata dal Comune di Corato, resterà aperta nelle giornate 8, 10, 12, 18, 19, 23, 25 e 26 dicembre.