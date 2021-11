"Fiore e canto", all'Oriani la presentazione del nuovo libro di Luisa Varesano

È una silloge di poesia illustrate Fiore e canto (Secop edizioni) il nuovo libro di Luisa Varesano che questa sera alle 18 sarà presentato nell’agorà “Felice Tarantini” del liceo Oriani” in via S. Faustina Kowalska. Un’opera, in cui l’autrice ha inteso rappresentare il ciclo della creazione e della vita: dall’anelito alla conoscenza fino a ciò che, forse, ci attende nel momento del distacco e oltre, passando per i momenti più significativi e universali dell’esperienza umana. Insomma, quest’opera è un flor y canto alla Vita, e la speranza è che in tanti possano identificare aspetti della propria esistenza e, forse, riconoscersi. Dopo i saluti della dirigente Angela Adduci, l’autrice dialogherà con la docente Maria Rosaria Bellucci. Sono previsti alcuni interventi di lettura, a cura di Antonella Puddu e Shannon Anderson, un intervento video a cura di Federica Buonsante, e un commento musicale a cura di Gabriele Lastella. L’evento, organizzato dall'associazione culturale Fos in collaborazione con l’istituto d’istruzione superiore “Oriani-Tandoi” e la Secop edizioni, sarà coordinato da Raffaella Leone. Si accede liberamente all’evento solo con green pass.