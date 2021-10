"Come eravamo", una mostra fotografica dedicata al Cav. Riccardo Parziale

Inizia la raccolta di foto per allestire la mostra fotografica dedicata al Cav. Riccardo Parziale, presidente del Club Fotoamatori di Corato, dal titolo “Come eravamo...”

«Ci fa piacere - scrivono gli organizzatori - ricordare le parole del Cav. Parziale, per inaugurare questa prima edizione, parole che sentiamo profondamente nostre: “Corato ritrova le sue radici e, lungi dal ridurre questa Mostra ad una mera esaltazione del tempo andato, sterile e fine a se stessa, tenta di raccontare e di dimostrare ai giovani: “Come eravamo”. La mostra servirà sicuramente da stimolo alla memoria e costituirà un momento di incontro, di narrazione, d’ascolto, di conoscenza tra diverse generazioni”.

Sieti tutti invitati a partecipare mostrandoci le vostre foto d’epoca. Si ringraziano sin d’ora tutti coloro che vorranno collaborare alla realizzazione della rassegna collettiva di memoria storica, dalla fine dell’Ottocento agli anni Cinquanta. Le foto potranno essere inviate in formato elettronico via email, con una scansione ad alta risoluzione o portate presso la sede operativa dell’Archeoclub d’Italia, in piazza Simon Bolivar 19, ove saranno prese in consegna, per la scansione delle stesse, e restituite nei giorni successivi. Ad ogni partecipante sarà richiesto di firmare un’autorizzazione per il trattamento del materiale fotografico e dei dati sensibili».

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al numero 348.5930027 o scrivere all'indirizzo corato@archeoclubitalia.org .