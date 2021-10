"Street art e Santità", domani l’arte pubblica cerca il sacro

Domenica 3 ottobre dalle 18.30 a partire da chiostra D'Onofrio appuntamento con l’Ecosistema Culturale Verso Sud per svelare il progetto Street Art & Santità e presentare i lavori pensati all’interno di un progetto artistico legato al recupero della dimensione del sacro nel contemporaneo. Alla serata, pensata come una sorta di processione-passeggiata, interverranno i direttori artistici Giuliano Maroccini e Luigi Piccarreta e i giovani artisti coinvolti nell’azione urbana Pasquale Gadaleta, Emanuele Poki, Fabrizio Riccardi e Donato Anselmi.

Assieme all’arte visiva, la musica: da sempre il sacro è nel suono, nelle mani che accarezzano le corde, nelle nocche che battono, nella bocca che soffia. La viola da gamba di Vito Maria Laforgia, il flauto di Vincenzo Mastropirro per cominciare; poi un pianoforte davanti al teatro, con Fabio Di Gennaro. E infine Peppe Leone, i suoi infiniti tamburi, in piazza Abbazia. Come in un crescendo, dall’etereo al corporeo, si cercherà nel suono quell’attimo d’assoluto, quello che non si può dire. L’ingresso agli eventi è gratuito, sarà una sacra passeggiata domenicale, un attraversare i luoghi con grazia, con attenzione.

In Street Art & Santità attraverso azioni performative e di street art l’arte pubblica viene declinata in una dimensione iconografica e percettiva in relazione con l’invisibile, un’azione urbana candidata al bando del MIBACT “Creative Living Lab”, insieme al Comune di Corato. «Verso Sud è un appuntamento importante per la nostra città e, dopo gli eventi di luglio a Masseria Cimadomo, il festival approda nel nostro centro storico. Con la Cameriera di Poesia che già dal 17 settembre e fino al 17 ottobre sarà a servizio della città in Piazza di Vagno e con la “Passeggiata domenicale” di Street art e Santità, il nostro territorio si arricchisce nuovamente di azione performativa e arte pubblica e ciò non può che arricchire tutti noi e l’intera città. L’auspicio per le prossime edizioni è quello di creare una sinergia continua con l’associazione e con gli artisti, un percorso artistico e culturale che trovi il culmine nelle date del festival. Il futuro non può, come spesso ho detto, che mirare a creare occasioni che siano anche motivo per creare identità» sono le parole di Beniamino Marcone, assessore alla cultura e all’istruzione del Comune, che fin dall’inizio sostiene il progetto.

Verso Sud - La ferita, è l’edizione 2021 del progetto di arte pubblica e arti performative che si svolge dal 2015 a Corato, curato dall’associazione culturale Lavorare Stanca; Verso Sud è pensato come un romanzo, un gioco combinatorio, un osservatorio delle arti: nessun linguaggio, nessuna opera, possono essere collocati e letti come elementi a se stanti, ma piuttosto come il frutto di una serie di relazioni: Verso Sud è un'opera aperta, un organismo vivente, un ecosistema culturale. L’edizione 2021 si chiuderà il 17 ottobre con una grande festa finale ed è realizzata con il sostegno di Regione Puglia e Comune di Corato e in collaborazione con Comune di Ruvo di Puglia, Masseria Cimadomo, Bembè Arti Musicali e Performative, Teatri Diversi, Mammachilegge, I piccoli chi, Centro ricerche per la biodiversità, Radicamenti, Lo scrigno di pandora (ferula ferita), Tutto in un abbraccio, IAC (Centro Arti Integrate Matera).